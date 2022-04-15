近日疫情趨緊，民眾對於感冒症狀特別注意，如果經過快篩等程序確診並非染疫，只是一般感冒的話，專科醫師提醒，患者除了在家休息、多喝水之外，如果有服用感冒藥物時，高血壓患者千萬不要擅自停吃降血壓藥。心臟專科醫師劉中平強調，「因為感冒期間血壓可能會上升，這時候卻把藥物停掉，是非常危險的事情。」

劉中平醫師指出，常聽到患者提到，因為怕感冒藥和血壓藥容易有交互作用，在感冒期間會暫停服用降血壓藥。醫師解釋，比較強效的止痛和退燒藥，的確可能與血壓藥產生交互作用，甚至恐影響腎臟功能。

所以如果服用高血壓藥物的患者，一定要告知醫生，也不要使用太強的止痛藥物。但不建議停止高血壓藥，反而是止痛消炎藥應該減量使用。

劉中平醫師也提醒， 一般的止咳化痰藥物，不至於和血壓藥有明顯的交互作用。以減少鼻水分泌的抗組織胺來說，只有一兩種抗組織胺可能會讓血壓藥的效果增強，容易讓血壓下降；另外像是減少鼻塞的麻黃鹼藥物，可能會造成心跳加速和血壓上升的副作用，但是並不會造成血壓藥物的毒性增加，這個時候反而更需要持續使用心血管藥物，來幫助控制心跳和血壓。

更要注意的是，大部分的人在感冒期間血壓會上升，對原本就有高血壓的患者來說，風險更大，因此切勿在發病期間擅自停藥。

但醫師也強調，感冒時更要按時多量血壓，如果發現生病期間血壓沒升反降，通常是體內嚴重發炎的情況，更要特別小心，最好就醫時與醫師討論藥物調控，讓血壓與病況能同步獲得最適合的改善方針。