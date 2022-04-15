「機、老、酒」（機車族、年老長者、酒駕）是交通事故的高危險群，各警察機關屢屢在各項集會或網路群組中，針對這3類族群再三提醒，希望透過高強度的宣導加上嚴密執法，能夠藉此降低事故發生率。

鼓山分局旗津分駐所警員劉育賢、楊凱迪於14日傍晚，巡經中洲三路停等紅燈時，發現一名老翁騎機車急煞，差點追撞前方休旅車，員警上前關心並提醒老翁注意行車安全，沒想到一靠近卻聞到老翁身上散發濃濃酒味，言談中老翁囫圇其詞、言不及義，經實施酒精檢測，酒測值達0.27mg/L，已明顯超標，警方依公共危險罪嫌移送法辦。

旗津所所長郭誌遠表示，轄區中洲三路屬易肇事路段，平日即叮囑同仁需加強該路段巡守及違規取締。員警於14日下午5點多巡經中洲三路高科大旗津校區，在路口停等紅燈時，發現後方一輛機車疾駛而來，在員警面前緊急剎車，還差點追撞前車，原來曾姓老翁(72歲)剛從友人家餐敘結束準備返家休息，餐敘中有小酌幾杯，心存僥倖認為離家僅500公尺之遠，便騎機車回家，沒想到因緊急剎車引起警方關心，酒後駕車也因此露餡。

鼓山分局長蔡鴻文呼籲，酒駕新法已於3月31日上路，酒駕未肇事者，可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；酒駕肇事致人於死者，可處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；致重傷者，可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。「10年內第2次酒駕累犯者」公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實，並將同車乘客「連坐罰」金額，提高至6000元以上1萬5000元以下，民眾喝酒後切勿心存僥倖， 酒後駕車不只自己受害，也會連累其他無辜的人 。