警方起出陳姓男子等人涉嫌私刑使用的球棒。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

戴姓男子被逼下跪道歉。（摘自網路）

再傳私刑正義！台南市1名戴姓計程車司機被控涉嫌撿屍1名17歲少女性侵懷孕，被少女友人陳姓男子等5人持球棒暴打後，還被逼在鏡頭前下跪道歉，並聲稱願支付20萬元換取原諒。整個過程昨天被PO上網路後，歸仁警分局得知立即成立專案小組，15日將陳男等3人傳喚到案，並將追查戴男有否涉嫌性侵。

網路上長達4分鐘的私刑影片，只見戴男被持球棒圍毆，痛得哀哀叫，接著下跪連連說「對不起，我錯了，請你原諒我」，還表示願意付20萬元希望獲得原諒。

事後，陳男及友人也在臉書發文說，「我先跟社會大眾道個歉，我做了不好的示範，後續有任何機關法律問題，我本人絕對不走閃，相對的你們父子該擔的也都不要跑，今天出來搞這趴，後續的問題我都想好了。」

歸仁警分局指出，經專案小組報請台南地檢署指揮偵辦後，發現少女及陳男等5人，係於14日凌晨1點30分左右，駕車前往仁德台86線高架橋下，持球棒毆打戴男，並以手機拍照，還要求交付20萬元。

由於戴男仍在就醫中，警方除派員前往醫院製作筆錄，也傳喚陳男等3人到案，並追緝其他在逃嫌犯追究聚眾鬥毆、妨害自由等罪嫌外，還將調查此案是否另有隱情。