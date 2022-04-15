日本共同社報導，日本皇室文仁親王長女真子去年10月與丈夫小室圭結婚，脫離皇室身分改名「小室真子」後隨丈夫移居紐約，誓言展開新生活；小室圭也試圖考取紐約州律師資格，但在放榜後還是沒有出現他的名字。

小室圭去年從美國紐約州福坦莫大學（Fordham University）法學院畢業，並在紐約市曼哈頓的法律事務所擔任律師助理；他在去年7月第一次挑戰考取紐約州律師資格失敗後，今年2月再度挑戰，但在週四時公布結果，小室圭還是落榜。

當小室真子與小室圭在去年登記結婚時曾表示，是他推動丈夫赴美計畫，並在海外建立新生活，如今兩次挑戰律師考試皆落榜，他與真子公主的未來動向將更受矚目。

之前曾有媒體報導，美國發給小室圭的簽證可能屬於「OPT簽證」（Optional Practical Training），該簽證可以讓留學生在畢業後留美一年找工作，若小室圭無法順利就職的話，那他與真子公主可能最晚在7月就必須返回日本。