晶圓代工龍頭台積電董事長劉德音及總裁魏哲家在致股東報告書中指出，2021年對於台積電而言是充滿挑戰與機會的一年，在半導體產業的強勁成長之下，新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續蔓延。去年，雖然疫苗已可廣泛取得，提供了急需的保護力，然而新的變種病 毒產生卻持續造成醫療機構的嚴重負荷，部分地區封城，以及全球供應鏈的中斷。

劉德音及魏哲家表示，台積電採取了嚴謹的防疫措 施保護同仁的健康與安全，並且確保所有晶圓廠正常營運，以在疫情期間持續提供客戶服務。同時，在疫情期間 對於供應鏈中斷的疑慮，以及遠距生活型態加速了數位轉型，使得全球對半導體的需求超過了供給。因此，半導體短缺現象在去年成為全球供應鏈眾多領域的關注議題。

為了實現台積電作為全球邏輯積體電路產業中值得信賴的技術與產能提供者的使命，我們著重於提升生產力 以及晶圓廠營運的品質，從我們現有的產能增加更多的晶圓產出，以支持客戶快速成長的需求。我們也持續強化 我們的服務、擴充我們的研發基礎架構與產能，同時持續投資來支持客戶成長。

去年台積電的資本支出提升至300億美元。憑藉著我們堅持不懈的努力，並且受惠於客戶對於我們領先業界的先進製程與特殊製程 技術的強勁需求，台積電的營收連續12年締造了歷史新高的紀錄，去年的營收以美元計算，相較於前年成長了24.9％。

劉德音及魏哲家表示，台積電正進入一個更高結構性成長的時期，因為未來幾年來自5G和高效能運算（HPC）相關應用的大趨勢可望 驅動對於運算能力的大量需求，從而擴大使用各項先進技術。長期市場需求的結構性成長將推動智慧型手機、高效能運算、物聯網，及車用電子平台的成長，台積電正與客戶密切合作規劃產能，並加速投資先進製程和特 殊製程技術以支持客戶需求。

劉德音及魏哲家表示，台積電正在美國、日本、以及中國大陸擴展我們的全球生產版圖，以增進客戶服務、吸引全球人才，並且延續及強 化我們的競爭優勢。我們也積極加速營運的數位轉型來支持公司的快速發展。同時，我們致力於獲取可持續且恰當的投資報酬，使我們能繼續投資以幫助客戶成長。我們繼續應用策略性，而非投機性的定價，以反映我們創造的價值。我們也致力於晶圓廠營運的不斷進步，並和供應商攜手合作以優化成本。藉由採取以上行動，我們能夠持續投資來支持客戶的成長，並為股東帶來長期的獲利成長。

劉德音及魏哲家表示，為了因應對低能耗運算能力無止盡的需求，客戶不僅仰賴台積公司提供可靠的產能，也信賴台積電可預期的技 術開發進度。台積電的5奈米N5技術已經邁入量產的第二年，已被證明為業界最具競爭力的先進製程技術。在智慧型手機和高效 能運算應用的推動下，N5需求持續強勁，去年佔整體晶圓銷售金額的19％。

台積電的3奈米技術按照計劃開發且進度良好，同時也已經開發支援高效能運算及智慧型手機應用的完整平台，為今年下半年的量產做好準備。劉德音及魏哲家表示，2奈米技術按照計劃開發，包含新的電晶體結構。預期N2推出的時候能夠提供客戶最成熟的技術、最好的效能、以及最佳的成本。

劉德音及魏哲家表示，儘管COVID-19疫情與半導體相關產業循環的不確定性在短期內將持續存在，然而科技在人類生活中將越形普 遍和不可或缺，數位轉型亦將更加速進行。半導體產業的價值在供應鏈中持續提升，成為推動現代經濟的基礎技術。

劉德音及魏哲家表示，進入5G時代，一個智慧且更加互聯的世界不但將使應用產品數量增加，更重要的，將刺激高效能運算、智慧型手機、車用電子和物聯網相關應用中半導體含量大幅成長。台積電的卓越製造能力將作為一個開放創新平台，支持越來越多新的應用產品和應用模型產生，並以更快的速度為終端使用者創造更高的價值。憑藉著在先進製程技術、特殊製程技術和3DFabric解決方案的領先地位，作為全球最大、值得信賴和有效率 的產能提供者，以及與客戶深入的合作夥伴關係，台積電正處於絕佳的地位，以掌握有利的產業趨勢成長。

秉持穩健的公司治理原則，台積電將持續做出符合公司最佳利益的決策，並為股東帶來長期的獲利成長。台積電將持續致力於掌握公司所創造的價值。如此，儘管為整體產業肩負更大的資本支出，我們仍能夠持續投資以支 持客戶成長，並獲得可持續且恰當的報酬。

劉德音及魏哲家表示，我們深知台積電在全球半導體產業中扮演 舉足輕重的角色，以及對世界眾多經濟體的影響力。台積電產業領導者的地位使我們面臨的挑戰提升至新的境界，也因此得到新境界的回報，我們對於身負的責任不會掉以輕心。台積電將堅持專業積體電路製造服務商業模式，並且和全球IC設計創新者攜手，共同釋放創新。我們不會悖離誠信正直、承諾、創新和客戶信任的企業核心價值；在過去35年中，這些價值是我們堅定的引導指南。隨著台積電邁入一個更高成長的時期，我們對於眼前的機會充滿興奮。很榮幸各位股東選擇和台積公司一起踏上這段旅程，並期待和各位股東共創長遠且繁榮的未來。