台北萬豪酒店Lobby Lounge即日起至7月31日止推出「義起Happy」義式饗宴，將精湛義式風味佳餚端上桌，從開胃義式小點拼盤、主廚精選沙拉、層次豐富「波隆納肉醬千層麵」、經典窯烤「瑪格麗特披薩」、豪華海陸「義式風味炸物拼盤」及誘人甜點「提拉米蘇」，再贈軟性飲料暢飲，標榜兩小時只要3,680元。每人加價500元，即升級再享PERONI 義大利沛羅尼啤酒暢飲。價格皆須加一成服務費。

台北萬豪Lobby Lounge「義起Happy」義式饗宴，主廚以義大利國民美食為主軸，精心設計四人份海陸饗宴，是親友歡聚、公司餐敘、重要節日慶祝等小型聚餐的首選。開胃前菜「義式火腿起司盤」嚴選三款義式火腿及乾酪起司，搭配法國麵包蘸上酸甜義式手工醬菜及各式醃漬小點，爽口滋味令人食慾大開；濃郁系「波隆納肉醬千層麵」，承襲經典義式調味技法以黃金比例將鮮嫩絞肉與番茄燉煮入味，嚴選杜蘭小麥麵皮層層交疊焗烤至金黃，再撒上帕達諾起司，香氣四溢；經典義式窯烤「瑪格麗特披薩」，酥脆餅皮以100%杜蘭小麥揉製，放上新鮮蕃茄片、羅勒及橄欖油，撒上瑪茲瑞拉起司，揉合鮮鹹奶香與麥香多層次口感。

豪華海陸「義式風味炸物拼盤」集結義式風味炸雞、鮮美小卷、花枝蝦餅、海大蝦、軟殼蟹等，沾上特選義式小麥粉麵衣酥炸入味，搭配四款主廚特製醬汁及手工墨魚餅，口口過癮，最後再以提拉米蘇劃下甜蜜收尾。整套美饌搭配二小時軟性飲料暢飲只要3,680元，另外此次特別與義大利啤酒品牌PERONI 沛羅尼啤酒合作，PERONI啤酒入口充滿馥郁柑橘果香，風味清新細緻，帶領饕客暢遊義國開啟味蕾饗宴。每人加價500元，即升級PERONI 義大利沛羅尼啤酒。專案每日接待組數有限須提前訂位。不適用於累積萬豪旅享家點數，亦不得與其他優惠或折扣併用。

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