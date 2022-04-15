為帶動餐飲與住房買氣，台北君悅酒店自今（15）日中午12點起至5月31日舉辦線上旅展，集結館內餐廳、住宿、SPA推出11款超值優惠，餐飲最低下殺至51折，此次銷售考量疫情升溫影響，原至11月底之效期之所有自助餐券商品，特再拉長兩個月至2023年1月31日前皆能使用，更加入「茶苑」近期訂席相當踴躍的「綠色星球」蔬食自助饗宴單人券，每張優惠880元，約原價63折，倡導全植入菜的健康食尚概念，8月28日前適用。「寶艾西餐廳」與「漂亮」廣式海鮮餐廳」，以及兩間吃到飽餐廳「凱菲屋」和「彩日本料理」，還有「Cheers歡飲廊」，每週五下午一點推出明星商品「限量買1送1」搶購、4月30日前指定商品買10送1、五月底前買15送1，選擇電子票券即買即用。

為拉抬暑期住房業績，君悅線上旅展開賣首波推出「一泊一食紅酒假期平日住宿券」，雙人入住豪華客房享凱菲屋早餐兩客與精選紅酒一瓶、每房至多容納兩位12歲以下不佔床兒童免費住及免費早餐，每張4,088元、36折，此商品亦祭出買五張再送一張滿額優惠，4月22日將再推出「一泊二食住宿優惠」含括凱菲屋雙人早餐及晚餐，限量800組售完為止，目標為九月底前挹注2成以上住房營收。

君悅「微醺假期」豪華客房平日住宿券買五送一滿額回饋，每張4,088元，含雙人早餐再送紅酒一瓶。憑券人平日入住豪華客房（含浴缸）一晚，享凱菲屋雙人早餐並加贈精選紅酒一瓶，單次購買五張，再送一張。住宿期間可使用館內健身房、凱悅天地會員可免費體驗男女三溫暖與綠洲戶外溫水泳池，緊鄰台北101城市地標，體驗信義區百貨影城商圈咫尺可達的奢華魅力！使用期限至2022年9月30日，周五入住每間加價600元、周六及國定假日入住每間加價1,000元。

「凱菲屋」平日自助餐超值聯合優惠券每套2,900元、約67折，可以彈性選擇用餐方式，例如平日午餐或晚餐自助餐2客、或下午茶自助餐4客、周五晚餐及周末例假日每位使用僅需加價300元。「Cheers歡飲廊」歡暢時光晚間雙人券每張1,490元，每天晚間6時至9時，持券至Cheers歡飲廊消費可享沁涼啤酒與數十款特調暢飲，加送三拼小點一份，周五及周六每位需加價300元。（★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！未成年請勿飲酒）。