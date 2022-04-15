總統府今公布第五屆「總統創新獎」得獎名單。團體組得獎者為「財團法人均一平台教育基金會」及「經濟部水利署」；一般個人組得獎者為「國立成功大學機械工程學系蔡明祺講座教授」及「旺宏電子股份有限公司吳敏求董事長」；青年組得獎者為「彰化縣消防局宋明哲隊員」。

每名獲獎者均可獲得新臺幣200萬元獎金、獎座，以資鼓勵。頒獎典禮也將循往例，擇期由總統頒獎表揚。

總統府指出，「總統創新獎」每兩年舉辦一次，是以國家元首名義頒贈與鼓勵「創新」的最高榮譽，獎項的宗旨表揚在產品、技術、管理、服務或文化等各領域中，其創新成就對國家經濟、社會及人民具有深遠影響的貢獻，藉由表彰及樹立獲獎者形象典範，帶動跨界、跨產業的創新鏈結，進而提升國家整體經濟發展與強化臺灣在國際發展競爭力的優勢。

第五屆報名件數共有277件，參選者包含產、官、學、研等界組織及個人，經過初審、複審與決審作業，終經「總統創新獎委員會」擇定得獎名單，由經濟部呈報總統並公布得獎名單。

總統府強調，本屆得獎者分別屬於教育轉型、水利治理、人才培育、科技管理與救災裝備等領域創新，獲獎者均有深度的執行力與宏觀的價值願景，除了在創新治理、偏鄉教育、生命義行、人才培育紮根等創造良善且深遠的影響力，獲獎者更於跨領域產業合作帶動相關產業鏈運行，足為國家產業價值創新的典範。

「總統創新獎」由經濟部、中央研究院、科技部、教育部、文化部及國家發展委員會等各部會共同推動，期望獎項達成多元、整合、跨領域等綜合面向，並擴散於社會，讓創新思維更加普及與多元化。