美時(1795)癌症生物相似藥Alymsys(bevacizumab)取得台灣藥證，是首件在台灣取得藥證的癌症生物相似藥。今日開低後，股價向上攀升，晨盤一度站上135元，漲幅超過3%。

Alymsys是原廠藥Avastin(bevacizumab)的生物相似藥，用於多種癌症治療，如結腸癌、乳癌及肺癌，可以單獨用藥或與其他藥物合併使用於癌症治療上。據IQVIA統計，bevacizumab於台灣市場的銷售金額在2021年約達9,880萬美元。隨著癌症病患逐年增加，預估未來銷售金額每年將平均成長10%。

美時總經理Petar Vazharov表示，Alymsys繼韓國後，又在台灣取得藥證核可，公司癌症用藥及生物相似藥的產品組合日益紮實。從自有研發的Vinorelbine軟膠囊劑，到日前取得授權的Zepzelca原廠產品，加上剛獲得藥證的Alymsys生物相似藥，都證明公司積極拓展台灣癌症用藥市場的企圖心。

美時3月自結合併營收創歷年同期新高，交出近9個月單月最好成績。首季營收重回新台幣30億元大關，達31.61億元，較上季成長近13%，但年減4.9%。血癌藥是美時今年營運成長最大動能來源，2月己在歐洲14國上市，美國將在3月之後某個時間上市，此藥毛利率高，將成為推升美時今年毛利率的關鍵。