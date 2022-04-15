俄烏戰爭及大陸上海、昆山封城停工影響物流，為第2季營運增添變數，電源供應器廠博大(8109)表示，第2季訂單已經確定還不錯，只要大陸物流問題不嚴重，第2季有機會比第1季好，博大今天早盤股價走弱。

博大電源產品主要應用工業、太陽能、鐵道工程及醫療等利基型市場，歐洲及韓國鐵道工程建置需求強勁，且醫療精密設備、工業電腦訂單穩定，讓博大今年業績展望還不錯，不過俄烏自2月下旬爆發戰爭，且大陸本土疫情自3月中延燒，上海及昆山大部分地區至今仍處於封城停工，博大大陸廠區雖然正常生產，但物流不順，為第2季營運增添變數。

博大表示，第2季訂單已經確定還不錯，只要大陸物流問題不嚴重，第2季有機會比第1季好。

博大自結3月合併營收為1.44億元，年成長19.13%，營業毛利為6628萬元，年成長13.65%，稅前盈餘為1.03億元，年成長103.12%，單月每股稅前盈餘為1.34元，累計1到3月合併營收為3.67億元，年成長13.14%，營業毛利為1.65億元，年增5.25%，稅前盈餘為1.97億元，年成長85.32%，每股稅前盈餘為2.56元。