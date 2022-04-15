陳時中坦言「清零不可能」將與病毒共存 江守山批沒耐心嗆：臨老入花叢

新冠肺炎爆發逾2年，近日本土暴增大量確診。台灣也從清零逐漸走向「與病毒共存」。對此，醫師江守山則發文表示惋惜，台灣本有機會在疫情全身而退，根據自然界的規律病毒終會自然消退，而新冠病毒的確朝著傳播力強、致病力下降的方向演變，可惜大家都失去耐心了。

醫師江守山昨在臉書發文說，台灣其實有選擇權「不與病毒共存」，因為台灣不像其他一團糟的國家，大家想想「黑死病有沒有永遠的在世界上流傳？西班牙流感有沒有永遠的繼續留在這世界上流傳？可惜台灣的人民跟政治家已經失去了防疫的耐心。」

江守山表示，上次疫情爆發的時候，每天增加600多例的本土個案，大家不認為清零是不可行的，那麼現在為什麼就改變了呢？人生三大不幸臨老入花叢，台灣本來有機會在這個全球大流行的中間幾乎全身而退的。

江守山也說，台灣當然不可能永遠鎖國，也不需永遠鎖國，因為瘟疫總會消散的，而西班牙流感在3年內就消退了，新冠肺炎的兄弟SARS撐不到3年，雖然SARS病毒有動物宿主了，而且它是RNA病毒很容易突變，但在沒有發明藥物或疫苗的狀況下，它還是自己消退了，這幾乎是自然界的規律。

江守山指出，從病毒的演化也看得出來，新冠病毒如同其他的病原體，漸漸朝向迅速傳播可是致病力越來越低來演化，對於台灣目前這個狀況我真的覺得很惋惜。