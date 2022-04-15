危險老舊建築物普遍耐震力不足，為鼓勵民眾加速重建，2021年起高市府工務局啟動「高雄危老168興革制度」，從危險及老舊建築物認定、受理審核重建計畫、申請建使照等業務均由該局提供一條龍服務，受理窗口簡化加速行政效率，相較計畫啟動前3年的總申請案案量，已大幅成長1.5倍。

高雄市工務局局長楊欽富表示，危老重建推動迄今，已核定9154戶重建計畫書，核發危老建造執照6943戶，其中75戶已領得使用執照，申請案件主要聚集於苓雅、三民、前鎮及鳳山區人口聚集區。

透過危老重建的容積獎勵，重建前後的戶數成長高達22.7倍，目前已整合重建土地面積達12萬4千平方公尺，其中位於苓雅區三多一路4戶連棟透天，由原本屋齡達30年且結構老舊有安全疑慮的老屋，重建後轉型為地上15層的綠建築大樓，展現危老重建政策的推行，可有效強化災害預防與救護機能，並振興都市經濟、改善都市機能、重塑都市空間環境品質。

高雄市工務局表示，危老重建輔導計畫將持續採取「主動服務」，讓更多市民可以深入了解危老重建利多及相關優惠措施，如最高1.3倍的容積獎勵、重建期間免徵地價稅以及最多12年的房屋稅及地價稅的減半優惠、補助經費等減輕重建經費負擔。

此外，為加速推動老屋重建，強化輔導量能，高雄市工務局表示，2022年有5處服務據點，分別位於鳳山、後勁、三民、鹽埕、前鎮區為市民服務，每處據點亦安排專業建築師提供諮詢服務，並走入社區辦理危老重建說明會，積極輔導市民進行危老重建。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)