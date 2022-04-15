台灣摩鐵林立，是不少情侶、夫妻約會的去處。一名網友問，騎機車可以進MOTEL嗎？會不會很尷尬？內行人回應，不管用什麼方式Check in，其實櫃台人員都不會介意，他們只在乎兩件事。

原PO在Dcard發文，他有時會和女友前往汽車旅館過夜，和一些飯店相比，汽旅CP值真的不差。唯一讓他覺得尷尬的是，因交通工具只有機車，「看到其他人都開車進去，覺得自己騎車很好笑」。

發文釣出不少過來人，「騎機車有什麼，我騎過自行車進去」、「騎車很常見啊！只是會覺得車庫很大」、「騎車進摩鐵只有一件事要注意，記得開大燈」。

曾擔任汽旅櫃台人員的網友回應，不管客人用什麼交通工具，甚至走路也可以，他們都不介意，唯一在乎「有沒有付錢」。

還有內行人指出，進入摩鐵的人數是櫃台要掌握的，除了半夜不讓單身女子投宿，若車上有3人（兩男一女）以上，也有權拒絕入住或休息，就怕衍生社會問題。