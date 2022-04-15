歐股周四收漲。歐洲央行(ECB)廣泛地維持其政策立場不變，並暗示在未來幾個月將穩健地削減刺激措施，此促使貨幣市場減緩了對今年升息的押注。

周四泛歐Stoxx 600指數擴大了早盤的0.1%升幅，收漲3.04點或0.67%，為459.82點。歐元區股市指數也上漲0.6%。

ECB計畫在第三季結束刺激計畫，但避開提出精確時間進程，僅強調烏克蘭戰爭帶來的不確定性。短期債券殖利率和歐元走低。

Syz銀行首席經濟學家Adrien Pichoud說，由於升息是會在資產購買結束後的某個時間點開始，此一順序為ECB在未來幾個月提供了政策靈活性，將視經濟發展來決定。

ECB行長拉加德(Christine Lagarde)說，ECB只有在結束其資產淨購買之後的「一段時間」，才會開始提高利率。貨幣市場減少對加息的押注，計入了年底加息幅度，從此前的70個基點降到大約65個基點。

Fidelity國際全球總體經濟學家Anna Stupnytska說，ECB正面臨著兩難的政策權衡，其複雜性遠高於其它先進市場。隨著經濟成長的衝擊更加明顯，ECB的關注焦點會從高通膨轉移開，轉向努力去緩解經濟和市場困境。與市場的定價相反，我們預計ECB至少到第四季才會升息，或是更晚到2023年初。

ECB升息動作落後於全球其它主要央行。

科技股為唯一下跌的板塊，跌0.3%。旅遊休閒股漲幅最多。由於夏季訂票的情形良好，廉航公司威茲航空升7.7%。

柏金包製造商愛馬仕(Hermes)因上季銷售超出預期，股價升2.7%，收報1283.5歐元。

福斯集團跌1.5%，報148.98歐元。該公司警告前景黯淡，稱在第一季已經感受到烏克蘭戰爭對供應鏈和原物料價格的影響。