不用等到《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，勇士當家球星柯瑞自行宣告即將G1傷癒上場了！柯瑞15日參加勇士完整訓練後表示，自己腳傷仍有一點不適，但他無須恢復到百分之百才可上場，可望能在17日季後賽首輪G1傷癒復出。

「當你獲准上場，就沒有時間真的去擔心這些，你會想要幫助球隊贏球嗎？你會像替比賽帶來影響嗎？如果我覺得答案是肯定的，那我準備好上場了，」柯瑞說，「一切都很棒，我為了季後賽做好準備，先前缺席了幾周，每一步都在正確方向。」

柯瑞是在出戰塞爾提克例行賽遭到史馬特壓到造成左腳韌帶扭傷，最後12場例行賽都沒上場，「我從沒跟本周一樣可以享受訓練，所以現在能量是不錯的，我會控制自己上場狀態，不管是什麼時間復出，我都準備好了，但我希望是G1。」

「浪花弟」克雷湯普生也提到自己最佳搭檔的情況，「柯瑞看起來像他自己了，只要他可以出現在場上，他能夠讓每個人都進步，所以很高興可以看到他回歸。」至於勇士總教練科爾則是語帶保留表示，就算柯瑞G1可上，也可能將有出場時間限制。