高雄工務局去年啟動「高雄危老168興革制度」，提供危險及老舊建築物認定、受理審核重建計畫、申請建使照等一條龍服務之後，案件比計畫啟動前3年的總申請案量，大幅成長1.5倍。

高雄工務局長楊欽富15日表示，危老重建推動迄今，高雄市已核定9,154戶重建計畫書，核發危老建造執照6,943戶，其中，75戶已領得使用執照，申請案件主要聚集於苓雅、三民、前鎮及鳳山區人口聚集區。

他說，高雄工務局去年啟動「高雄危老168興革制度」，提供危險及老舊建築物認定、受理審核重建計畫、申請建使照等一條龍服務之後，總申請案量，比計畫啟動前3年，也就是比2017年到2020年之間的總申請案量，多了1.5倍。

楊欽富表示，高雄從2021年推出的「高雄危老168興革制度」的一條龍服務、還包括協助住戶爭取中央6項補助經費、8項行動方案，才得以加速進行。

楊欽富指出，透過危老重建的容積獎勵，重建前後的戶數成長，可達22.7倍，目前已整合重建土地面積達12萬4千平方公尺，其中，位於苓雅區三多一路4戶連棟透天，由原本屋齡達30年且結構老舊，有安全疑慮的老屋，重建後轉型為地上15層的綠建築大樓，展現危老重建政策的推行，可有效強化災害預防與救護機能，並振興都市經濟、改善都市機能、重塑都市空間環境品質。

高雄工務局表示，高雄危老重建輔導計畫，將持續採取「主動服務」，讓更多市民可以深入了解危老重建利多、及相關優惠措施，例如，最高1.3倍的容積獎勵、重建期間免徵地價稅、以及最多12年的房屋稅及地價稅的減半優惠、補助經費等，減輕重建經費負擔。

該局說，今年度已設立5處服務據點，分別位於鳳山、後勁、三民、鹽埕、前鎮區，提供服務，每處據點也安排專業建築師，提供諮詢服務，並走入社區辦理危老重建說明會，積極輔導危老重建。