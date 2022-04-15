消息人士透露，英特爾旗下自動駕駛公司Mobileye料將在今年晚些時候啟動股票首次公開發行（IPO）計畫，且已聘請高盛和摩根士丹利兩大投資銀行主導該上市案的籌備工作。

消息來源指出，Mobileye的估值最高可能達到500億美元，但IPO 的時間、估值和規模最終仍取決於市場環境。

Mobileye發行股票預計要籌資的金額目前尚不得而知。

英特爾和Mobiley尚未回應媒體置評請求。摩根士丹利和高盛則表示不予置評。

Mobileye準備上市，但現在的時機似乎不是太好，科技股遭到拋售和俄羅斯入侵烏克蘭使股市陷入劇烈震盪，已迫使消費品和食品外送公司GoPuff、專營優格業務的食品大廠Chobani等數家知名企業延後今年的上市計畫。

急凍的IPO市場和去年欣欣向榮的景況形成鮮明對比。2021年IPO交易籌得金額突破3000億美元，創下歷史新高。根據Dealogic數據，若排除特殊目的收購公司（SPAC）的上市案，今年以來僅有21家公司在美國交易所掛牌。除了Mobileye之外，其他準備今年在美國上市的主要IPO案還包括軟銀旗下晶片設計公司安謀（ARM）和社群媒體平台Reddit。

英特爾在2017年以153億美元收購以色列無人駕駛技術公司Mobileye。Mobileye成立於1999年，其目標是自行打造激光雷達感測器，讓自家車輛能繪製出道路的3D圖像。

自加入英特爾以來，Mobileye就一直是該晶片大廠的亮點所在，尤其當英特爾在晶片製造領域正面臨著輝達、高通等同業的激烈競爭。Mobileye的主要客戶包括BMW、奧迪、福斯、日產、本田和通用汽車。

在英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）引領下，讓Mobileye上市是該公司扭轉核心業務所下的一盤大棋之一。基辛格去年12月曾表示，英特爾將把部分Mobileye的上市受益用於建造更多晶片廠。此外，英特爾表示在IPO之後，英特爾仍將保留Mobileye多數股權。