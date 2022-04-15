烏克蘭宣稱發射「海王星」（Neptune）飛彈擊沉黑海艦隊旗艦「莫斯科」號（Moskva）飛彈巡洋艦

俄羅斯已證實，1.2萬噸重的黑海艦隊旗艦「莫斯科」號（Moskva）飛彈巡洋艦爆炸起火，並已沉沒。而烏克蘭聲稱，是以兩枚「海王星」（Neptune）飛彈將它擊沉，但莫斯科否認，堅稱是因為彈藥爆炸所致。

然而，據《富比士》（Forbes）雜誌網14日報導，至少有1架「旗手」（Bayraktar）-TB2武裝無人機在這次攻擊中扮演要角。烏克蘭官員說，他們利用「旗手」分散「莫斯科」號防空系統的注意力。分析指出，雖然或許是這樣，但卻看來不太可能。由於「莫斯科」號的防空和反飛彈防禦系統是分開的，長程SA-N-6 「轟鳴」（Grumble）飛彈可以用來對付「旗手」，而相當於美國「方陣」（Phalanx）系統的AK-630近迫武器系統，則可以用來打擊來襲的飛彈。

不過，可以肯定的是，「旗手」參與了這次行動。從俄軍周二在推特上公布錄影說，「埃森海軍上將」號（Admiral Essen）巡防艦發射飛彈，擊落了1架「旗手」無人機。而這顯示，烏克蘭在相關區域部署了「旗手」，並可能不斷在騷擾俄艦。

此外，烏克蘭的空拍夜視錄影顯示，遠方據稱是「莫斯科」號的軍艦正在燃燒。儘管無法證實這說法，但種種跡象卻和烏克蘭所謂，在當地部署了「旗手」的說法相吻合。

據軍事部落格「劍羚」（Oryx）說，烏克蘭海軍航空兵去年7月接收了第1架「旗手」TB2。雖然它以身為發射雷射導引飛彈，除掉陸上目標的獵殺高手聞名，但也能在水面上空執行任務。具體來說，基輔採購這款土耳其製無人機，是為了充當烏克蘭「海王星」反艦飛彈的偵察機。

Last picture of the Moskva. pic.twitter.com/n0OwTtShUG — Fred Wellman (@FPWellman) April 14, 2022

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Russian flagship Moskva was shot down by Ukrainian Army with Neptune missile



▪️ Bayraktar TB-2s were used to distract the target ship



Moskva was the largest warship in Russia's Black Sea fleet#UkraineWar #BlackSea #Russia #Ukrainian #Neptune #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/tpWunkv4jy — kiran joshi (100% Follow Back) (@kiranjoshi235) April 14, 2022

美國海軍研究協會新聞（USNI News）分析家薩頓（HI Sutton）解析「莫斯科」號（Moskva）飛彈巡洋艦

其中的構想在於，由「旗手」鎖定目標，飛彈連只要打開車載「礦物」（Mineral）-U雷達，以導引飛彈，並在發射後立即關掉雷達，就能神不知，鬼不覺地持續發動攻擊。

然而，在俄烏大戰爆發前，「海王星」看來極不可能及時準備就緒。原本預計，它們要在今年稍晚才能發揮戰力。當烏克蘭宣稱，4月4日以「海王星」擊中「埃森海軍上將」號時，由於俄方並未公開任何資訊，也沒有影像，加上這艘軍艦如常執行任務，因此各方高度懷疑。