長榮張家老四張國煒昨（14日）正式出任立榮航空董事長，成為國內史上首位同時擁有兩家航空公司的董座。張國煒受訪時被問到大哥張國華提議為了保存集團完整性，最好方式是解散兩個家族公司的議題，張國煒語出驚人表示，「這我不清楚他的想法，看起來他有點嗑藥了，一下說不要分家、一下又說要解散。」此番看法引起網友們熱烈討論，有內行網友認為，張家應該要記取大同公司的教訓，避免內鬥到最後整個公司被市場派端走。

長榮集團創辦人張榮發6年前過世後，遺囑指定由張國煒繼承所有遺產，張國煒也在數天後自行宣布成為長榮集團總裁，但此舉引發三位哥哥的不滿，最後張國煒遭長榮集團解除總裁職務，他也離開長榮未在集團內部任職，自行創立星宇航空。

近期張國煒又因與大房二哥張國明、三哥張國政聯手推翻大哥張國華，搶下長榮國際主導權而成為討論焦點，張國煒也在昨天獲得立榮董事會通過，正式出任立榮航空董事長，會後接受媒體訪問。

其中，張國煒被問到，對於大哥張國華提議解散巴拿馬長榮國際公司及長榮國際，確保集團的完整性的看法，張國煒直白表示，「我不清楚他的想法，看起來他有點嗑藥，一下說不要分家、一下又說要解散，很衝突。」

即使如此，張國煒也說，他認同大哥所說，長榮是張家的產業，是父親花了數十年努力下來的，應該要由張家人作主，「沒有排斥坐下來談，大哥還是大哥，我還是尊敬他。」

張國煒嗆大哥「嗑藥」的言論引起PTT網友們熱烈討論，有網友認為，長榮家族應該要記取大同公司內鬥的教訓，「長榮勿忘大同，不分家大同就是血一般的教訓，鬥到最後被市場派整個端走，不分家能成功的大概就台塑了，這種是要兄友弟恭，素質也不能太差。」

網友紛紛留言表示，「從過去的事蹟來看，這幾個兄弟都半斤八兩啦，張國煒比較紅就是他會開飛機而已，跟人格完全沒有關聯」、「有錢人的戰爭，我只有看戲的份」、「因為現在弟弟派股份佔上風，大哥想宣布這盤不算重玩」、「這裡面就是有人太貪了，實際上爸爸就是喜歡老k」、「大家就想要錢咩，看不出來嗎。」