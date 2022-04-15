台股加權指數15日開低在17,139.34點，權王台積電（2330）開低在562元，大型權值電子股包括聯電（2303）、聯發科（2454）、鴻海（2317）紛紛走低，壓抑電子股走勢，非電族群如鋼鐵人、航海王及快篩概念股逆勢走揚，台股早盤指數大跌逾170點，進入萬七關卡保衛戰。

受到公債殖利率再次走揚衝擊科技成長股、投資人持續消化大銀行財報結果及通膨隱憂影響，美國股市14日全面下挫。15日耶穌受難日休市。

道瓊工業平均指數4月14日終場下跌0.33％（113.36點）、收34,451.23點；周K線下跌0.78%％。

那斯達克指數下跌2.14％（292.51點）、收13,351.08點；周K線下跌2.63％。

費城半導體指數下跌2.92％（91.1點）、收3,028.22點，創2021年5月19日以來收盤新低；周K線下跌2.95％。

群益期貨副總經理范振鴻分析，美股費半指數破底，台積電ADR再次出現折價，台積電法說會交出的財報數據及展望很漂亮，但外資沒有意願買進，主要是對未來景氣預期看壞之故。

台積電在景氣低檔是領先指標，但在景氣高檔時，則是落後指標，因此，即使台積電法說的結果不錯，但台積電股價無動於衷。外資分成buy side及sell side，sell side出報告，對台積電法說會結果敲鑼打鼓，不斷叫好，但buy side買賣股票看景氣，不會買單。

台積電產能有限，交期很長，目前已拉長三至四個月，所以，台積電的訂單拉起來，在景氣低檔，這個訊號是領先指標，但在景氣高檔，則是落後指標。由於通膨居高不下，終端需求疲弱，科技廠商被砍單將是持早的事。