金門民眾網購遭遇詐騙，賣家最後乾脆消失，再也聯繫不上。（警方提供）

網路購物十分方便，但也隱藏許多陷阱。金門1位民眾花了6000元訂購遊戲機，卻一直等不到商品到貨，賣家最後還乾脆消失無蹤，讓他連幾天又急又氣。警方提醒，網路世界真真假假，千萬小心上當。

警方說明，居住金湖鎮的A先生於本（4）月初在臉書「金門找二手」社群看到暱稱「Meer Sha」者販售全新switch遊戲機，雙方談妥以新台幣7000元價格成交，並指示A先生先匯款6000元，待收到商品後，再支付尾款1000元。

但A某匯款後，一直等不到商品到貨，與對方聯繫，賣家也一直藉機拖延，最後乾脆來個人間益發，再也無法聯繫，至此才驚覺被騙，昨天趕緊到金湖分局金湖派出所報案。

金湖分局指出，近來網購詐騙案件增多，提醒網購應儘量使用公開的交易平臺、慎選信譽優良賣家，如果是成立不久帳號，販售物品又比市價便宜，就應該提高警覺，最好以合法購物平台（蝦皮、露天）等或當面面交驗貨的方式交易。發現可疑請撥打165或110查證，以免吃虧上當。