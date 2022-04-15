女星唐玲2019年被診斷罹患胃癌，為了專心治療一度消失螢光幕，經過手術和化療後，身體狀況恢復許多，不過日前曬出身穿手術服自拍照，直呼：「又要開始作戰」，她也透露原因是例行腹部檢查發現有異常，醫生建議她趕緊開刀。

唐玲表示確診胃癌經過開刀及化療後，復健跟追蹤變成例行公事，每次回診檢查看報告時，都有種等開獎的心情，沒想到這次例行腹部檢查，發現一側卵巢腫大，主治醫生評估後建議把卵巢跟子宮移除，直言：「妳又沒有要生小孩，留著子宮卵巢幹什麼」，當時她回覆：「想要留著做紀念呀」，讓醫生當場啞口無言。

唐玲解釋切胃手術改變體質造血功能，若是每次月經來會造成貧血加重，而且胃癌還可能會轉移到卵巢，醫師評估後為了她的生命安全，建議把子宮卵巢全部移除以策安全，更強調：「趕快開刀把這個炸彈拿掉！難道妳想要之前的辛苦都白費嗎？」讓她嚇到一度噴淚，但也了解即便再害怕，也得硬著頭皮面對切除手術。

對此，圈內好友狄志為、況明潔等人紛紛留言打氣：「大家會為你集氣，這一關一定會度過的，加油」、「你已經非常勇敢了，再為自己勇敢一次，相信醫生相信自己，未來的一切一定美好，加油」、「希望你一切平安健康，一定會沒事的」。