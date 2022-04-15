本土疫情炸鍋，已來到單日近900例確診。有網友提問，若自己買試劑做快篩，結果呈陽性該怎麼辦？中央流行疫情指揮中心分享3種情況，讓民眾有標準作業程序可遵循。

網友在PTT發文，假設自己快篩陽，試問「單兵如何處置」？是該老實通報衛生單位，避免傳染給別人，還是裝傻到底，默默當沒事，免得被抓去隔離。

鄉民回應，快篩陽不一定確診，最好去做PCR，「先裝不知道，再上網買保險」、「買防疫險，然後去醫院採檢」；也有網友回，「直接打電話給1922啊」。

指揮中心說明，居家隔離或居家檢疫者測出陽性時，應立即與當地衛生局聯繫，或撥打1922，依照人員指示處理；非居家隔離、檢疫者，請戴好口罩，在最短時間內前往社區採檢站檢測，過程勿搭乘大眾運輸工具，使用過的採檢器材密封包好，一併帶到採檢站。

快篩結果為陰性者，雖然比較安心，但指揮中心提醒，快篩試劑仍可能出現偽陰性或偽陽性，最終還是要以PCR檢測結果為準。