「D奶女神」舒子晨2年前遭經紀公司宇朕國際老闆鄒巧雲向媒體爆料，指稱她找黑衣人來公司喬合約還罵髒話，舒女為此向宇朕國際、鄒女及爆料媒體、撰稿記者求償200萬元。台北地院認為，當天確實舒女董姓經紀人確實有帶人到宇聯討論合約，過程中確實有罵髒話，且媒體刊登前經過查證，因此判決舒女敗訴。可上訴。

2020年5月12日，舒女經紀人董女帶著2名黑衣男子到宇朕找鄒女談判，事後鄒女向媒體爆料，進而做出「D奶女神舒子晨求解約」、「撂黑衣人直搗公司罵髒話」、「黑衣人表示受舒子晨委託要求解約」相關報導。舒女主張，當天董、鄒兩女是討論另名藝人劉璇的經紀事務，並發生爭執，自己不在場卻被波及，造成名譽受損而求償。

台北地院檢視當天談判錄音，認為董女是舒女經紀人，宇朕也有跟舒女簽訂音樂經紀約，就算當天在場者沒說是代理舒女，鄒女相信董女是代替舒女前來也是合理。其次，當下隨董女前來的黑衣人，確曾口出三字經，合乎報導內容，且記者報導前曾向舒、董兩人查證並平衡報導，因此判舒子晨敗訴。