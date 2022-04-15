中新財經報導，大陸國家統計局15日公布3月分70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，國統局城市司首席統計師繩國慶解讀表示，2022年3月分，70個大中城市中，商品住宅銷售價格環比下降城市個數減少，同比下降城市個數增加；各線城市商品住宅銷售價格環比趨穩，同比下降或漲幅回落。一線城市商品住宅銷售價格環比漲幅回落；二三線城市環比持平或降幅收窄。

據報導，3月分，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比下降城市分別有38個和45個，比上月分別減少2個和12個。

3月分，一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.3％，漲幅比上月回落0.2個百分點，其中北京、上海和深圳分別上漲0.4％、0.3％和0.8％，廣州下降0.1％；一線城市二手住宅環比上漲0.4％，漲幅比上月回落0.1個百分點，其中北京、上海和廣州分別上漲1.2％、0.4％和0.3％，深圳下降0.3％。

二線城市新建商品住宅銷售價格環比持平，與上月相同；二手住宅環比下降0.1％，降幅比上月收窄0.2個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別下降0.2％和0.3％，降幅比上月均收窄0.1個百分點。

報導稱，一二線城市商品住宅銷售價格同比漲幅回落或轉降；三線城市同比降幅擴大。3月分，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比下降城市分別有29個和47個，比上月分別增加5個和8個。

3月分，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲4.3％和2.8％，漲幅比上月分別回落0.1和0.7個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲1.6％，漲幅比上月回落0.5個百分點；二手住宅同比由上月上漲0.3％轉為下降0.2％。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降0.6％和1.9％，降幅比上月分別擴大0.5和0.6個百分點。