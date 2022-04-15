【愛傳媒賴祥蔚專欄】流量很重要，但是從現實的商業經營角度來看，接下來如何變現，也就是把流量轉換成實際的收入，同樣非常關鍵。同樣的流量，變現率絕不會一模一樣，影響的因素很多。至於變現的方式也有許多不同管道。

應該注意的是，很多人都陷入了「流量思維」，只想增加流量，而忽略了如何經營原有的粉絲，也就是「存量經營」，核心認知應該是提供粉絲最大的觀看價值，不論是娛樂、知識、探奇或是陪伴等不同的多元價值。至於變現，儘管管道不少，但是現實情況卻是單純只依靠廣告，收益很可能不夠應付成本，更難以獲利；如果因此轉而仰賴置入等業配（業務配合），則可能損害頻道品質。

廣告收入儘管未必足夠，還是不可缺少。廣告所引發的，到底是消費者的需要（need），或者是想要（want），一直都是熱門話題。一部分產品或服務的廣告，是針對消費者原本就有的需要而發，包括了食衣住行等必要的用品，這些廣告對於聽眾而言如同購物指南，大有助益；不過另一部分的廣告，則會讓消費者去購買他們未必真的需要，但是心裡卻會想要的產品或服務，例如名牌，甚至是社群媒體時代的認同感。

大致而論，在台灣每一萬次的廣告曝光，只有300元收入。從廣告曝光數與收入，可以得知「千次收益」（RPM），也就是廣告每一千次曝光的收入。要再次強調，RPM不能直接從流量推論，背後有平台的演算法，會根據觀眾特質、地區、觀看時間長度等因素來計算。

收益與成本密不可分，尤其是網路時代的行銷非常重要，對行銷成本也要掌握：前面提到的千次收益的概念，跟廣告學常用的千人成本（CPM）概念是一體的兩面。

除了RPM與CPM之外，必須知道的網路經營與行銷的基本名詞以及概念還包括：CPC（Cost Per Click，每次點擊成本）、CPA（Cost Per Action，每次行動成本）、CPL（Cost Per Lead，客戶名單成本）、CPP（Cost Per Purchase，每次購買成本）、CPR（Cost Per Response，每次回應成本）、CPS（Cost Per Sales，每次銷售成本）、CPE（Cost Per Engagement，每次互動成本）、ASP（Average Selling Price，平均售價）、觸達率（Reach）、互動數（Engagement）、以及跳出率（Bounce Rate）等等。

網路經營會經常用到的基本行銷概念與方式，還包括了搜尋引擎行銷（SEM）、搜尋引擎優化（SEO）、廣告（ADs）、橫幅圖片（Banner）、以及造勢活動（Campaign）。

作者為臺灣藝術大學廣播電視學系教授

照片為influencer網站截圖