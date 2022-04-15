櫃買系列業績發表會最終場，今（15）日由「富櫃200」主題業績發表會壓軸，同致（3552）、茂迪（6244）、大樹（6469）等3家上櫃公司，將以線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心表示，「富櫃200指數」成分股為櫃買市場市值及流動性最佳之200檔上櫃股票，該指數與臺灣中小型股票漲跌變化息息相關，是追蹤上櫃股票市場走勢之最佳指標，為利投資人瞭解納入富櫃200指數成分股之上櫃公司。

櫃買4月15日邀請車用電子零組件廠商同致、太陽能模組廠商茂迪、及醫藥連鎖通路廠商大樹等3家富櫃200指數成分股上櫃公司於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加），投資人可踴躍觀看。另各場次皆有錄製影音檔，可查詢櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）點閱觀看。