女星徐小可和老公Ben結婚12年,育有2子1女,近日她因不滿中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對疫情的政策,不僅在直播提出質疑,更發文怒指:「請搞清楚問題」,引來網友出征砲轟,稍早徐小可已經關閉臉書專頁,而老公阿Ben稍早首開腔,發禱告文說:「天父,我要承認自己的眼界有限,有太多的恩典都看不見」。

因不滿最近的防疫政策變化,13日徐小可化妝扮醜,在直播中譙陳時中:「一天到晚在那邊練肖話(說瘋話),破千你開心嗎?你全家放鞭炮?」,並質疑停課規定有問題,「為什麼要全校三分之一的人確診才停課?三分之二的人是衰小嗎?又要馬兒好又要馬兒不吃草」,認為當然明白要和病毒共存,卻沒考量到孩子的處境,「沒打疫苗是要蝦毀(甚麼)共存?你家就沒孩子喔?」,並虧「共存」根本是「共逃(台語:敲頭)」。

徐小可先前在臉書發文不滿防疫政策。(圖/翻攝自漂亮就是我 My name is Beauty臉書)

徐小可後來也在臉書專頁「漂亮就是我 My name is Beauty」發文,不平表示:「共存…我當然知道要共存啊!但請搞清楚問題!要我們上戰場卻不給我們槍跟子彈…啊是要我們赤手空拳去面對敵人膩?!換句話說…如果你給了我們槍跟子彈…我們要不要帶上戰場那才是我們的選擇!而不是現在就把沒得選的選擇權甩給我們」,而文章一出後引來正反兩面評論,徐小可稍早已經關閉臉書,盼以此平息紛紛擾擾。

阿Ben首發文。(圖/翻攝自benpai802 IG)

而阿Ben稍早首發文,用「禱告詞」來回應外界謾罵,他寫下:「天父,我要承認自己的眼界有限,有太多的恩典都看不見;所以求祢的靈來消除我的盲點,使我肩上的重擔可以再輕省一點。讓我因為有清楚的方向,就有努力奔跑的力量;知道自己該如何在祢的心意裡面尋求,祢在基督耶穌裡要賜給我的恩福。神啊!求祢將永恆的觀念,放進我的心思裡面,好打破從前狹隘的框架,更新自己對於成功的定義;藉著明白祢的真道,幫助自己進入蒙恩的境地,不再被世上的勞苦束縛,享受倚靠祢帶來的喜樂與滿足。感謝天父垂聽我的禱告,奉主耶穌的聖名祈求,阿們。」

阿Ben在臉書吐心聲。(圖/翻攝自白吉勝臉書)

而白吉勝昨晚也在個人臉書分享真實心聲,他無奈自嘲說:「筆記,被塔綠班出征初體驗」,還標記狀態「覺得還活著」,引來網友回:「挺,謝謝你們的勇敢」、「現在有些事不能說」、「闡述個人觀點說實話都還要被網軍攻擊....傻眼」、「保護好小孩」。

