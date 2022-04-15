女星徐小可和老公Ben結婚12年，育有2子1女，近日她因不滿中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對疫情的政策，不僅在直播提出質疑，更發文怒指：「請搞清楚問題」，引來網友出征砲轟，稍早徐小可已經關閉臉書專頁，而老公阿Ben稍早首開腔，發禱告文說：「天父，我要承認自己的眼界有限，有太多的恩典都看不見」。

因不滿最近的防疫政策變化，13日徐小可化妝扮醜，在直播中譙陳時中：「一天到晚在那邊練肖話（說瘋話），破千你開心嗎？你全家放鞭炮？」，並質疑停課規定有問題，「為什麼要全校三分之一的人確診才停課？三分之二的人是衰小嗎？又要馬兒好又要馬兒不吃草」，認為當然明白要和病毒共存，卻沒考量到孩子的處境，「沒打疫苗是要蝦毀（甚麼）共存？你家就沒孩子喔？」，並虧「共存」根本是「共逃（台語：敲頭）」。

徐小可先前在臉書發文不滿防疫政策。（圖／翻攝自漂亮就是我 My name is Beauty臉書）

徐小可後來也在臉書專頁「漂亮就是我 My name is Beauty」發文，不平表示：「共存…我當然知道要共存啊！但請搞清楚問題！要我們上戰場卻不給我們槍跟子彈…啊是要我們赤手空拳去面對敵人膩？！換句話說…如果你給了我們槍跟子彈…我們要不要帶上戰場那才是我們的選擇！而不是現在就把沒得選的選擇權甩給我們」，而文章一出後引來正反兩面評論，徐小可稍早已經關閉臉書，盼以此平息紛紛擾擾。

阿Ben首發文。（圖／翻攝自benpai802 IG）

而阿Ben稍早首發文，用「禱告詞」來回應外界謾罵，他寫下：「天父，我要承認自己的眼界有限，有太多的恩典都看不見；所以求祢的靈來消除我的盲點，使我肩上的重擔可以再輕省一點。讓我因為有清楚的方向，就有努力奔跑的力量；知道自己該如何在祢的心意裡面尋求，祢在基督耶穌裡要賜給我的恩福。神啊！求祢將永恆的觀念，放進我的心思裡面，好打破從前狹隘的框架，更新自己對於成功的定義；藉著明白祢的真道，幫助自己進入蒙恩的境地，不再被世上的勞苦束縛，享受倚靠祢帶來的喜樂與滿足。感謝天父垂聽我的禱告，奉主耶穌的聖名祈求，阿們。」

阿Ben在臉書吐心聲。（圖／翻攝自白吉勝臉書）

而白吉勝昨晚也在個人臉書分享真實心聲，他無奈自嘲說：「筆記，被塔綠班出征初體驗」，還標記狀態「覺得還活著」，引來網友回：「挺，謝謝你們的勇敢」、「現在有些事不能說」、「闡述個人觀點說實話都還要被網軍攻擊....傻眼」、「保護好小孩」。

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