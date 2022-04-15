《AIR SPACE》全台首家OUTLET店座落麗寶OUTLET MALL。（麗寶OUTLET提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶OUTLET開幕至今，全館餐飲營收佔比約2成，近期更加入《小紅花鐵板燒》、《繼光香香雞》。（麗寶OUTLET提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶OUTLET MALL商機無極限，低折扣為賣點及國際時尚品牌等優勢，打造各式網美必訪打卡景。（麗寶OUTLET提供／陳淑娥台中傳真）

近兩年受疫情影響無法出國，逛OUTLET有偽出國感覺，也逐漸變成台灣人的日常。台中麗寶OUTLET MALL除了有驚人餐飲「食力」外，開幕至今持續佈局餐飲料理品牌，近期新加入《小紅花鐵板燒》、《米塔炙燒牛排專門店》、《繼光香香雞》等品牌美食，滿足饕客們挑剔的味蕾。

逛OUTLET體驗偽出國的感覺，已逐漸變成台灣人的日常，許多商家看準麗寶渡假區全齡客層的人潮與商機，人氣網拍女裝《AIR SPACE》進駐為全台OUTLET首家實體店面，還有英國經典品牌《FitFlop》、《KANGOL》等，皆搶在近期陸續插旗，而有極度女人之稱品牌《黃淑琦》更推出全台最殺的獨家優惠牛仔褲一折歡慶開幕。

有選擇性障礙的朋友請注意！麗寶OUTLET MALL 超強「食力」，紅花系列品牌《小紅花鐵板燒》首度進駐OUTLET，看好大型商場未來趨勢，鎖定家庭客及后科商務客，有別於天母小紅花裝潢接近紅花等級，還有獨立包廂，在因疫情影響原物料不斷上漲情況下儘管成本增加2成，仍堅持於5月初在C區2F開幕，以精緻上選的食材，把鐵板燒的美味手藝呈現消費者眼前，除了能飽足味蕾同時也滿足視覺享受。

而《米塔炙燒牛排專門店》 選用CHOICE等級『濕式熟成牛肉』，高溫炙燒鎖住肉汁的鮮甜，每道牛排皆提供高溫380度鑄鐵磁石，可自行DIY掌握生熟度，體驗全新型態質感美味，全台第一家OUTLET店就座落麗寶OUTLET MALL B區1F，試營運期間4月29日至5月31日消費打卡送炸物輕食，滿500元再送500元商品優惠券組，5月2日至5月6日 開幕限定優惠，凡點「頂級熟成菲力／沙朗」 送「碳烤雞腿排」，熟成牛排的極致饗宴。

另外，B區3F美食街，排隊美食再新添一味！4月20日飄香逾50年的經典台式鹽酥雞店《繼光香香雞》要來囉，垂涎三尺必買的香香雞、排隊熱潮的人氣創新口味美食，愛吃炸物的老饕們千萬不能錯過。