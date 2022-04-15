台灣單日確診逼近千例，多數人其實不怕染疫，但很怕要隔離。對此，中研院生醫所研究員何美鄉直言，我們就是要被感染才能往前走。除了接種疫苗，群體免疫也很重要，而她推估台灣的高峰應會落在新加坡與日本之間，但就算有百萬人確診也不用擔心，因為有一半都會是無症狀。

何美鄉在節目《有話好說》上表示，Omicron是很弱的病毒，除了接種疫苗獲得保護力，群體免疫也是對抗這波疫情很重要的一環，美國總人口25％染疫後，確診數字就開始下降；新加坡目前總人口20％染疫，但大約在10幾％的時候確診也開始下滑，而日本則是在總人口3.5％染疫就下降。

何美鄉透露，除了歐洲國家外，其他國家的總人口20％以下的人染疫後，確診數字就會逐漸下降，而台灣的高峰應該會介於新加坡和日本之間，但就算有100萬人確診，大家也不用太擔心，因為將有過半數的人是沒症狀的。

何美鄉表示，面對現在的疫情，大家不要去看確診人數，去看重症的比例就好，台灣的醫療量如果可以好好保持，那疫情就可以走得更快，而新北市近期確診數很多，有提前為醫院和防疫旅館儲備量能是正確的。

何美鄉也說，面對Omicron，大可不必用以前沒疫苗的態度來應對。「我們要被感染才能往前走，不管怎樣Omicron就是沒有那麼毒，只要注意醫療量能就可以了」。