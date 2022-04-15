俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)周四表示，由於歐洲試圖削減依賴，俄國將會把能源出口轉移向東方國家，並稱歐洲國家沒有能力立即地切斷俄羅斯天然氣供應。

歐盟還在討論如何對俄羅斯的石油和天然氣進行制裁，並如何從其它國家找到替代來源；另一方面，克林姆林宮則一直試圖與全球最大能源消費國中國和其它亞洲國家建立更緊密關係。

普丁在電視轉播的政府會議上說，不友善國家已承認了，他們無法做到切斷俄羅斯的能源；歐洲目前沒有合理的替代方案。

普丁還說，歐洲討論切斷俄羅斯能源供應的事宜，正在推高價格，破壞市場穩定。

他還表示，俄羅斯需要新的基礎建設，以增加對亞洲的供應。俄羅斯石油產量約占全球10分之1，天然氣約5分之1。普丁也下令政府，在6月1日前提交一份計畫，包括將交通運輸基礎設施擴展到非洲、拉丁美洲、以及亞太地區。

普丁還尋求釐清，是否可以將兩條管線納入俄羅斯統一的天然氣供應系統的可能，即通往中國的西伯利亞電力，以及位於俄羅斯遠東地區的Sakhalin-Khabarovsk-Vladivostok管線。

理論上說，如果能將現有的天然氣線路接入到更廣的網絡，俄羅斯就可以將天然氣從歐洲輸往亞洲。

普丁還表示，在俄羅斯計畫轉向以盧布支付天然氣供應之際，「本國貨幣」在天然氣出口交易中的角色應會提高。