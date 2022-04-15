面對特斯拉執行長馬斯克提出430億美元的收購價，推特（Twitter）執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）14日（周四）在公司員工大會並未透露更多細節，僅表示董事會將考慮這項提議。
根據參與員工大會人士指出，亞格拉沃在會議上強調，推特擁有保護用戶的強大文化，這是「沒有人可以改變的」。
當被問及特斯拉對待少數族群員工的問題，亞格拉沃表示，推特董事會將這些議題皆列入考量，多元是該公司的價值核心。
加州公平就業和住房部今年2月以種族歧視為由起訴特斯拉。
面對特斯拉執行長馬斯克提出430億美元的收購價，推特（Twitter）執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）14日（周四）在公司員工大會並未透露更多細節，僅表示董事會將考慮這項提議。
根據參與員工大會人士指出，亞格拉沃在會議上強調，推特擁有保護用戶的強大文化，這是「沒有人可以改變的」。
當被問及特斯拉對待少數族群員工的問題，亞格拉沃表示，推特董事會將這些議題皆列入考量，多元是該公司的價值核心。
加州公平就業和住房部今年2月以種族歧視為由起訴特斯拉。
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