梨山馬拉松比賽將於16日開跑，和平警分局明增派警力進行交通疏導。（警方提供）

梨山馬拉松比賽將於16日開跑，和平警分局明增派警力進行交通疏導。（警方提供）

梨山馬拉松比賽將於16日開跑，和平警分局明增派警力進行交通疏導。（警方提供）

2022梨山馬拉松比賽將於16日開跑，約700人與會，台中市和平警分局明上午4時30分至下午2時，在梨山賓館前廣場、中橫公路80.5K至91K及福壽路沿線實施交通指揮，以維護用路人安全。

梨山馬拉松比賽明天上午5時30分將在梨山賓館前廣場開跑，約700人與會，全程42公里，活動於下午1時結束。

和平警分局將於明上午4時30分至下午2時，在梨山賓館前廣場、中橫公路80.5K至91K及福壽路沿線實施交通指揮、疏導管制，以維用路安全。和平警分局指出，由於山區道路路幅狹窄蜿蜒，本次活動適逢假日，前往大梨山地區遊客將比平日增加，請民眾勿違規停車，參賽者亦請依主辦單位規劃地點停車。

和平警分局表示，這次大梨山地區舉辦運動賽事，空氣相較平地稀薄，籲請選手們注意自身安全；為維護道路交通安全與順暢，請用路人配合執勤員警指揮、疏導，行經該路段請減速慢行，共同維護交通順暢與安全。