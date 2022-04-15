這個座位很神奇。位在台中市政府惠中樓9樓的法制局，局內正式編制人員70人，近日法制局長李善植發現，有個位子同仁只要坐過，幾乎都迅速升官，參加各項國考無往不利，最近一位剛分發滿月的女科員，接著又迅速通過另外4項國考，讓「文昌位」聲名遠播，不少局內同仁都想搶著坐一坐。

法制局科員羅蕙玲，上個月剛通過高等考試法制類，報到就任後才一個月，位子都還沒坐熱，上榜喜訊就接踵而來，先是司法特考行政執行官勇奪榜首，4月8日放榜的司法官特考也高中金榜，還有苗栗地方特考法制、律師高考也都榜上有名。

羅蕙玲短短一個多月5度掄元，令同事長官們都覺得不可思議，加上她坐過的科員座位，先前報到的科員們也都個個順利高升、金榜題名，「文昌寶位」傳奇立刻傳開，迅速爆紅。

法制局表示，在羅之前，去年報到的前科員劉冠廷，坐上文昌位後，隨即考上檢察事務官及調查局，今年劉趁勝追擊，同樣一舉考取司法官；每一位曾坐在這位子的同仁，都成為國考常勝軍，捷報連年，氣勢如虹！

這個大名鼎鼎的「文昌位」，位在法制局採購申訴審議科最前頭的位置，有「獨占鰲頭」的隱喻；經法制局資深同仁們仔細推敲、回溯，自台中市縣市合併升格以來，曾經坐過這個位子的同仁，除通過基本法制人員高考外，目前累積已陸續通過律師高考、司法官特考、行政執行官、檢察事務官、調查局調查官等各項法律法學類國考，考運簡直旺到爆！也讓局內同仁戲稱，想高中金榜除了要拜文昌帝君，更應該趕快來坐一坐此文昌寶位，相信上榜機率會大大提升。

羅蕙玲說，過去曾在民間公司工作了好幾年，才重新再準備參加國考，比起大學應屆畢業生、研究所考生來得年長，準備期間都要求自己要全力以赴，不放棄任何一個機會，所以一口氣報考了5項考試。

高考放榜後，她到法制局報到，仍舊持續為了行政執行官和司法官的口試積極準備，沒想到當時就有同事帶著神祕的微笑私下告訴她這項傳奇，指她分發報到後，分配的座位是傳奇文昌位，還煞有其事保證她口試時一定「如有神助」，她原本半信半疑，沒想到果真順利金榜提名，真的好神。

法制局長李善植強調，局內正式編制人員70人，各個都學有專精，具備律師高考及格的現職同仁就高達22位，讓他也感到與有榮焉，他說，其實文昌位不足為奇，重點是法制局的同仁都十分優秀、素質高，才能相繼在國家考試中脫穎而出。