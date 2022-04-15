看好疫後旅遊市場，台灣虎航(6757)A320neo新機也將陸續完成交付，在今日宣布進行機師及客艙組員人才招募，預計總招募人數上看百名。

受疫情影響，台灣虎航近兩年暫停人才招募，但隨著疫苗施打率逐漸提升，多國開始正視與病毒共存並進而決議開放邊境，台灣虎航將藉本次徵才，培育新世代人才以迎接客運市場回溫。

機師的部份，將全方位招募培訓機師、有經驗的正/副機師、CPL(Commercial Pilot License)商用機師等職缺。培訓機師的招募時間為即日起至2022年6月30日晚間23:59止，凡為大學以上畢業不限定科系、無須航空相關工作經歷、多益750分以上，且符合民航局航醫中心體檢標準及台灣虎航需求者都可報考。錄取後將安排接受專業基礎飛行課程，受訓完成並考核合格通過，即可成為台灣虎航的正式機師。CPL商用機師的招募時間則為2022年4月18日凌晨00：01起至2022年5月31日晚間23:59止。

客艙組員的招募時間為2022年4月25日凌晨00:01起至2022年5月8日晚間23:59止，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上者，即可報考，搶先卡位畢業後的工作職缺。報名截止後，將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排於2022年5月21日、22日進行初試；2022年5月28日、29日進行複試，錄取客艙組員，將於2022年下半年分批報到。