高雄鳳山局員警在巡邏時，遇上2002年涉及擄人勒贖並殺人後逃逸的嫌犯巫秋標，巫嫌遇到警察心虛迴轉，事後並棄車逃逸，遭逮捕後警方才發現，巫嫌竟然在當年犯案後潛逃至今已20年，而吳嫌當年參與擄人後，還與同夥點火將肉票活活燒死，手段相當兇殘，也令警方訝異。

據了解，2002年時，原在高雄市苓雅區經營恆春國際企業公司販賣太陽能熱水器的男子蔡峰宗得知李姓鄰居繼承一筆巨額遺產，乃夥同好友李德榮、吳榮福、巫秋標，共同綁架鄰居之子李效旻，企圖勒贖一千五百萬元，因勒贖未成，吳、李、巫等三人憤而縱火，將肉票活活燒死在汽車內。

主謀蔡峰宗當時縱火燒死肉票時不在場，除一審獲判無期徒刑外，二審到更四審，法官均認定他是操控全局的主犯，一致判他和李德榮、吳榮福死刑。

民國九十五年底，最高法院刑二庭庭長兼審判長紀俊乾就此案表示，法官宣告泯滅天性、窮凶極惡之徒死刑，須就罪犯事後確無悛悔實據，顯無教化遷善可能，何以必須剝奪其生命權？使與社會永久隔離，應詳加敘明，以昭慎重。

紀俊乾指摘二審判決未詳加審酌上述量刑準則。最高法院的指摘，更五審，審判時表現有悔意的蔡峰宗，被改判無期徒刑，但另二人仍被判死刑；到更九審時，甚至出現李德榮、吳榮福獲改判無期徒刑，蔡峰宗十五年的判決。直到更十審，李德榮遭判處死刑定讞。

巫嫌遭逮捕後自知逃不過法律制裁，坦承自己是擄人撕票通緝犯，警方查出巫嫌竟是民國91年5月17日發布的殺人通緝犯，而且還是刑事警察局「重要緊急查緝專刊」(俗稱八號分機查捕要犯)92年12月12日發布刊登專刊版號91-07號人勒殺人查緝中大逃犯。

所長林卓材等人將巫嫌帶回所裡偵訊時，所裡8年級年輕警員都投著很驚訝眼光，對於民國91年布的通缉犯真的是首次見到！也不知道甚麼是刑事警察局八號分機發布之重要緊急查緝專案，將巫嫌移送台南地檢署後，所長也說了八號分機的歷史，給學弟妹們上了一門老警察的歷史。