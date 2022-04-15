私立正心中學自2000年來每年三、四月間舉辦惜福餐活動，把原本一餐豐盛的午餐改為簡單的炒飯，省下的餐費幫助愛心團體，今（15日）有2000多名師生參與，共結餘5萬2394元，全數捐給土庫鎮安置重度身心障者的華聖啟能發展中心。

華聖啟能發展中心主任劉振旺、社工師楊悅欣、鼓隊老師15日帶領6名身心障礙的院生出席正心中學的朝會，並作一段打鼓表演，感謝正心中學師生的關懷與捐助。

主任劉振旺表示，這2年來受疫情衝擊取消許多活動，鼓隊已經很久沒有機會外出表演，今天能夠帶著全新的鼓在正心中學表演，大家十分興奮。

正心校長林佳慧說，20年前當導師時，幾名男學生邀他參加午餐約會，8個人吃4個便當，把省下的便當錢捐出去，也就是「惜福餐」活動，讓她印象深刻，也非常感動。

林佳慧表示，該校自22年前開始舉辦「惜福餐」活動，口號是「需求減半、愛心陪伴」，教導學生簡樸、惜福、分享以及陪伴的精神，當天以簡單炒飯作為午餐，省下一半餐費捐給需要幫助的團體。

正心天主教惜福餐華聖啟能發展中心