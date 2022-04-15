有「越南林志玲」之稱的藝人海倫清桃（阮清桃），外型甜美、身材火辣，2012年時拍攝電影《野蓮香》入圍金鐘獎迷你劇集最佳女主角獎，2017年被爆料身世年齡造假，更隱瞞結婚18年的事實，一度重挫她的演藝事業及形象，如今她極少出現在螢光幕前，但仍常透過社群分享生活點滴。近日她提到自己在路上捐錢給乞丐，卻被網友批評，讓她氣到大罵。

海倫清桃的個人經驗豐富，曾經被經紀公司簽約成旗下模特兒，被該公司包裝為香港藝人，後嫁給前夫來台發展，在採訪時自稱景美女中和加州大學校友，更因此獲得越南政府官方任命擔任台越旅遊親善大使，沒想到2017年時召開記者會承認身世、年齡、學歷皆為造假，重創她的演藝事業。

近日她在Facebook分享自己在路上遇到街友，出於好心給了對方600塊，沒想到遭到網友批評「妳這行為很糟糕，不要給他們錢，這樣給台灣會越來越多乞丐」，海倫清桃看到後直言「這個人良心是被畜生吃掉了嗎？覺得人性可以惡劣到這樣！簡直是禽獸」，言詞非常強烈，可見她的怒火。

她憤怒地說台灣越來越多街友不是因為別人給他們錢，有誰願意一出生就當街友？是因為不同的遭遇才無家可歸，就算有些人是自願變成街友，那也是個人的選擇。怒嗆對方「街友變多是時代的問題，是社會經濟出了狀況，倘若這個時候有能力的人不適時伸出援手，請問甚麼時候才是呢？多幫幫他們，給社會帶來一些溫暖，好人一生平安。」，這番充滿愛心的言論讓許多網友力挺，覺得海倫清桃沒錯。