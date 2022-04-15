美國聯邦參議員葛瑞姆率跨黨派國會代表團搭乘美國軍機來台訪問，民進黨發言人謝佩芬今表示，在烏克蘭情勢嚴峻之際，尤具意義。

她強調，美國國會向來是支持台灣的重要力量，民進黨誠摯歡迎6位國會議員的來訪，期待台美之間更加深化緊密的夥伴關係。

謝佩芬說，此訪團成員涵蓋參、眾議院中民主及共和兩黨議員。率團的葛瑞姆為參議院預算委員會共和黨首席議員，訪團成員孟南德茲為參議院外交委員會主席，波爾為參議院衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員，波特曼為參議院國土安全委員會共和黨首席參議員，還有參議員賽斯及傑克森。專業領域橫跨外交、軍事、國土安全，及各項內政議題，可見台美夥伴關係涵蓋的領域相當廣泛。

謝佩芬說，民進黨要再次感謝葛瑞姆參議員與孟南德茲主席於2019年提案、連署「亞洲再保證倡議法」（Asia Reassurance Initiative Act），並在其中重申美國對台安全承諾。也感謝來訪的各位國會議員多次支持、連署友台議案及聯名函等。

她表示，此次長期支持台灣的好朋友來訪，有機會親眼見證台灣對自由、民主、人權價值的堅持，以及對維護區域穩定與和平的貢獻，在烏克蘭情勢嚴峻之際，尤具意義。

謝佩芬強調，過去數十載以來，美國國會都是堅定支持台灣的一股重要力量。在國際間逐步恢復實體交流之際，民進黨非常歡迎本年度第一個美國國會訪問團來台，也期待台美關係在雙方頻繁的交流與互動之下，得以更加深化與強化。