台北市長選舉年底登場，身世頻成話題的國民黨立委蔣萬安，日前首度拋出中正紀念堂更名為「台灣建設紀念館」，這份決心卻未反映在民調上。對此，蔣萬安今表示，不容許任何人片面決定中正紀念堂的改變，也強調自己拋出此議題，是要正面迎戰民進黨汙名化，以及透過去威權化來形塑兩位蔣總統的評價。

蔣萬安上午赴松山霞海城隍廟和民眾互動，他接受媒體聯訪時說，中正紀念堂是台北市民共同記憶，也是歷史的一部分，絕不容許任何一人、政黨或少數官員片面決定它的改變，會提出此議題，就是要正面迎戰民進黨汙名化，及透過去威權化形塑兩位蔣總統的評價。

蔣萬安說，蔣中正過去守護中華民國，將台灣建設成反共基地，蔣經國接續建設台灣、晚年推動整體民主化，在歷史上對台灣現今各項發展都有目共睹，成果大家看得到，絕對不容抹滅和扭曲，他認為這是對的事情，會提出這樣的看法，就是要用更高的視野、更宏觀的角度來看待兩位蔣總統對中華民國和台灣這片土地的貢獻。

近期中正紀念堂一樓展間巨幅蔣公畫像已被撤下，換成野百合運動時黃信介的演講照片，文化部長李永得證實這是去威權的一種方式。蔣萬安則說，絕對不容許任何一個政黨、少數幾個官員片面任意決定這個改變，中正紀念堂乘載了台北市民以及民眾得共同記憶，未來要怎麼做都應該經過大家共同的討論決定。

蔣萬安強調，他提出這議題就是希望社會能對話，更重要的是要正面迎戰民進黨的汙民化手段，透過意識形態的操作，持續製造社會的對立和仇恨，那我們應該正視兩位蔣總統對這片土地的貢獻，用更高視野來看待過去不同族群、世代的付出，彰顯對這片土地有付出有貢獻的人。

至於未來還會拋出什麼議題讓社會討論，蔣萬安則說，請大家拭目以待，他會持續在地方了解民眾的需求，在立法院、地方上提供服務，不管是免費法律諮詢、疫情後的心理諮詢，這些都得到很正面的迴響，過去如此，現在會加倍努力來做。