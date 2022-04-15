香港政府宣布4月21日開始放寬社交距離措施，外界關注會否令放緩的疫情再次升溫。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，目前保守估計全港有400萬人帶有抗體，加上近日疫苗接種率進一步提高，相信放寬防疫措施的風險相對減低。

他又提到自己沒有參與政府此次就放寬社交距離措施的討論，但形容放寬的步伐進取，相信當中牽涉較多經濟因素。例如容許在電影院可飲食的安排是希望增加戲院收入。對於酒吧仍然未能重開，許樹昌表示認同政府的做法，並認為應在最後階段才獲放寬，因政府一向視酒吧為高危地方，顧客會較長時間除口罩，亦會在場內走動，加上環境吵雜，顧客或要大聲說話，噴出來的飛沫亦較多。

而按照目前疫情走勢推算，許樹昌指出本月底單日新增確診數字，有機會回落至3位數。不過一連4日復活節假期會有較多市民外出，或會增加疫情反彈風險。許樹昌認為政府需要密切留意污水監察、7日疫情走勢，以及病毒即時傳播率等數據，例如病毒即時繁殖率由目前的大約0.5至0.6上升至高於1，或接近2，即表示每名確診者會傳染給2人，確診個案就有機會呈幾何級上升。