遭大陸以「顛覆國家政權罪」判刑5年的台灣NGO工作者李明哲14日刑滿出獄後，陸方火速安排他15日上午搭機返台。
李明哲搭乘廈門航空MF887班機從廈門起飛，約10時22分左右抵達桃園機場，班機靠橋後航務人員陪同李明哲從空橋直接走下機坪，接著乘坐專車進入商務中心，辦理完安檢、通關入境及篩檢手續後，隨即搭車離開機場前往隔離處所。
李明哲妻子李凈瑜也在臉書透露，李明哲回國後將如同所有人一樣隔離防疫，因此無法在第一時間面對新聞媒體與朋友，在完成隔離程序之後，才會正式對外舉行記者會。
遭大陸以「顛覆國家政權罪」判刑5年的台灣NGO工作者李明哲14日刑滿出獄後，陸方火速安排他15日上午搭機返台。
李明哲搭乘廈門航空MF887班機從廈門起飛，約10時22分左右抵達桃園機場，班機靠橋後航務人員陪同李明哲從空橋直接走下機坪，接著乘坐專車進入商務中心，辦理完安檢、通關入境及篩檢手續後，隨即搭車離開機場前往隔離處所。
李明哲妻子李凈瑜也在臉書透露，李明哲回國後將如同所有人一樣隔離防疫，因此無法在第一時間面對新聞媒體與朋友，在完成隔離程序之後，才會正式對外舉行記者會。
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