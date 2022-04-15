消息面：

1.本周五（4月15日）因逢復活節假期，美股休市。

2.儘管美國消費者通膨率創下逾40年新高，但3月零售銷售額仍然較上月成長0.5%，雖然略低於市場預期的月增0.6%，但這可能是因為2月數據由月增0.3%大幅上修至月增0.8%。排除汽車項目之零售銷售額月增1.1%，超出市場預期的月增1%。3月美國汽油開支暴增8.9%，是推升零售銷售額的主要原因。若排除汽油開銷，3月零售銷售額下滑0.3%。排除機動車和汽油項目後，3月零售銷售增長0.2%，符合市場預期。

3.美國勞工部公布，美國3月進口價格月漲2.6%，超出經濟學家預估的月漲2.3%。與去年同期相較，3月進口價格年漲12.5%，高於經濟專家預估的年漲11.9%。扣除食品及燃料項目之進口價格年漲7.1%。此外，出口價格月漲4.5%，高於經濟學家預估的月漲2.2%。與去年同期相比，3月出口價格上漲18.8%。

4.美國勞工部公布，上周（截至4月9日）初次請領失業給付人數較前一周增加1.8萬人，為18.5萬人，超出市場預期的17萬人。上周初領失業金人數4周均值為17.225萬人，周增2000人。截至4月2日當周，美國續領失業金人數周減4.8萬人，為147.5萬人，少於市場預期的150萬人。

5.密西根大學4月美國消費者信心指數初值為65.7，遠高於市場預期的59。消費者一年通膨預期初值為5.4%，消費者5年通膨預期初值為3%。

6.費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）周四在一場紐澤西州萊德大學發表演說時重申今年聯準會將進行「連續且有序」的升息，以應對高漲的通膨，而不會壓垮就業市場。他表示，雖然聯準會在解決供應鏈問題方面能做的有限，但還是有能力影響需求。他認為央行的緊縮政策將有助於將美國今年經濟成長率壓低到3.5%，並讓未來數年的成長率維持在2%～2.5%。美國2021年國內生產毛額（GDP）成長5.7%，創下1984年來新高。哈克並預期美國今年的通膨率將開始放緩，預計到年底將落在近4%，並在未來幾年回落至央行目標2%。

7.克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）在俄亥俄州艾克朗大學發表談話時表示，為了抑制創下數十年新高的通膨，聯準會將逐步取消大流行病期間實施的激勵措施，但央行不會過於躁進，將力求在抑制通膨的同時，也維持經濟擴張與穩健的就業市場。

8.紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）周四表示，5月升息50個基點，對聯準會而言是合理的選擇，聯準會需要「迅速」升息以平抑通膨，必須讓政策回到更為中性的水準。

9.資產管理公司貝萊德（BlackRock）投資策略部門副主管Alex Brazier表示，市場高估了聯準會的升息力道，根據該央行以往的做法，到明年聯準會的基準利率只會調升至2%。Brazier表示，如果要將通膨率壓回至2%，美國的失業率可能彈升到10%，聯準會不太可能這麼做，最終將選擇與高漲的通膨共存。他並預估美國的通膨率會在落到3%時穩定下來。

10.歐洲央行周四宣布三大政策利率維持不變，但考量通膨居高不下，該央行重申讓激勵政策加速退場的計畫。歐洲央行在聲明中表示，「量化寬鬆」（QE）計畫「應於第三季結束」，而在「一段時間」之後才會首次調升利率。

11.美國10年期公債殖利率漲破2.8%大關，尾盤上揚13基點，報2.828%。

12.周四紐約期油盤中由跌轉升，終場上漲2.59%，收在每桶106.95美元。倫敦布蘭特期油收漲2.68%，為每桶111.7美元。《紐約時報》報導歐盟可能分階段禁止俄羅斯石油進口，好讓德國等歐盟成員有時間另尋替代來源。因逢復活節假期，周五美國和英國金融市場休市，本周美國期油收漲8.7%，布蘭特期油收漲8.8%，結束連續2周的跌勢，亦即為本月以來周線首次收紅。

13.周四紐約尾盤美元指數續漲0.534%，報100.32，盤中一度站上100.76，創下2020年4月來新高。美國3月零售銷售額穩健成長，給美元帶來提振。歐洲央行堅持先結束量化寬鬆（QE）再升息的政策路徑，歐元跌0.57%，報1.0823美元，盤中一度觸及1.0758美元，創下2020年4月來新低。比特幣再度跌破4萬美元，報39968美元，下跌逾3%。

14.周四紐約期金收跌0.5%，報每盎司1974.9美元，為6個交易日來首度收黑。俄烏戰事惡化帶動避險需求，但不敵美國央行將加速升息的預期，美元和美國債息上揚，給金價帶來壓力。不過金價本周仍收漲1%。其他貴金屬方面，銀價跌1.3%，為每盎司25.70美元，本周收漲3.5%。鉑金漲0.5%，報每盎司994.20美元，本周漲1.9%，為6周來周線首次收高。鈀金漲0.7%，報每盎司2355.40美元，本周收跌2.7%。