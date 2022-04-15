俗話說，得不到手的總是最好的，有些人就是喜歡追求有挑戰性的人事物，講白了就是犯賤，他們對於那種無法輕易追到手中的人，總會引起本能的征服之欲，你對他越好他越是不稀罕你，你越對他忽冷忽熱他反而更加迷戀你，就像中毒了一樣。下面就讓我們來看，究竟是哪3個星座男最欠虐吧！

#獅子男

忽冷忽熱讓獅子覺得對方頗具魅力。(圖/觸mii)

獅子座的男生個性好強且佔有慾旺盛，是個天生的獵人，他們越是喜歡一個人，就越會發起主動追擊，他們享受征服快感的同時，也滿足了自己對於愛情的渴求。但是獅子男最顯著的追求方式就是強勢霸道，所謂的霸道總裁，他們才不敢甘心當舔狗；而對於倒追自己的女生，他們也不會認真對待，反而是對獅子忽冷忽熱他們越覺得對方頗具魅力，讓人猜不透但又放不下，這時獅子的征服欲便會讓他們躍躍欲試想要拿下對方，然後使出渾身解數來追求。

#雙子男

雙子擅長甜言蜜語。(圖/觸mii)

雙子座的男生講話風趣幽默又機智，對於未知與新奇的探索欲是無窮的，他們對一個人有好感，很大一部分原因是出於對對方的好奇心，而且雙子頭腦靈活又會說話，撩人技巧可說是高手段位，如果對方恰好喜歡自己，他們追求起來則會更加順利。 就算對方不喜歡自己，他們也能使出渾身解數讓對方傾心，只要對方一不小心，就會陷入雙子的甜言蜜語裡。

#射手男

雙子就是喜歡欲擒故縱的感覺。(圖/觸mii)

射手座的男生天生瀟灑愛自由，他們喜歡自由奔放，不被任何事物束縛，所以想和射手談戀愛，可不能用一般的追求方法，要讓他們摸不透你，先釋放自己的一點魅力，然後再晾上他們幾天，了解到他們的喜好後再對症下藥，他們就喜歡欲擒故縱的感覺，越是對射手冷漠，射手反而越會覺得對方像是個謎一樣，會讓他們越想要去探尋。