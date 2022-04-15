台版《華爾街之狼》吸金案，兆良科技負責人羅栩亮夥同盤商黃泳學，吹噓與歐洲醫材大廠合作，還找來斯洛伐克駐台代表站台非法吸金2.2億元。羅被判刑確定、2017年法院裁定合併執行7年半，黃男部分，最高法院依違反證交法之詐偽罪判刑8年定讞，已通知檢方啟動防逃。

羅栩亮2011年7月間，以200萬元虛設兆良科技，再透過陳功源協助，虛偽增資到1億元，後在黃泳學協助下，到五星級飯店舉辦記者會、法說會，對外宣稱公司擁有先進的生醫器材和材料開發技術，誘使投資人購買兆良股票，吸金2億多。

檢調接獲檢舉後展開偵辦，發現兆良是空殼公司，沒有醫療技術或廠房，全靠虛偽吹噓、名人站台及華麗排場，詐騙投資大眾，猶如李奧納多主演的電影 《華爾街之狼》翻版，偵結後將羅等人起訴。

台北地方法院依違反《證交法》將羅判刑6年，上訴後，台灣高等法院認為羅雖全部認罪，但原審未考量他幫助盤商逃漏稅及被害人眾多等情況，加重將他改判7年，羅未上訴已判刑定讞，由於羅另渉公司法遭判刑確定，2017年高院裁定合併執行7年6月。

「藏鏡人」黃泳學在犯案過程中極力隱身幕後，消除自己犯罪痕跡，北院將他判刑10年，高院加重改判12年，更一審仍判刑12年，更二審認為他已實際賠償部分投資人，犯罪後態度與原審相較，改判刑8年，未扣案犯罪所得4623萬多元沒收，上訴後，最高法院駁回。