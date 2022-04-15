台灣疫情炸鍋，昨暴增874例本土，今再傳確診破千例，但究竟是本土單獨破千，還是加上境外移入個案後，確診總數破千。另由於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中與發言人莊人祥曾接觸過確診記者，因此兩人將不出席記者會，並要在2天內要做快篩。今日下午2點的疫情記者會將由誰來主持，目前尚在討論。