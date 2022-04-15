今傳本土破千例 陳時中、莊人祥不出席記者會 11:042022/04/15 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今傳本土破千例，陳時中、莊人祥不出席記者會。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣疫情炸鍋，昨暴增874例本土，今再傳確診破千例，但究竟是本土單獨破千，還是加上境外移入個案後，確診總數破千。另由於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中與發言人莊人祥曾接觸過確診記者，因此兩人將不出席記者會，並要在2天內要做快篩。今日下午2點的疫情記者會將由誰來主持，目前尚在討論。 徐小可嗆陳時中「成天練肖話」醫師貼出遊照打臉：還不是讓小朋友到處跑 鼓鼓確診新冠肺炎後首露面 女友大元3字曝真實身體狀況 #疫情記者會 #本土 #確診 #莊人祥 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 選錯時間放棄清零了 醫：台灣這點讓人惋惜 09:522022/04/15 生活 老婆徐小可譙陳時中被出征 阿Ben首發聲：要承認眼界有限 10:382022/04/15 娛樂 本土＋874創新高 陳時中自爆「最害怕的事」 數千網友氣瘋了 08:232022/04/15 政治 半夜快篩陽性沒人管 確診男怨：有多少這種人到處跑？ 08:502022/04/15 生活 記者染疫 陳時中莊人祥自我健康監測 04:102022/04/15 生活新聞 中山醫大2生確診 環島進香團彰化增1例 04:102022/04/15 地方新聞 《產業》戴爾台灣研發中心 混合雲解決方案團隊成軍 08:202022/04/15 財經 台灣尚未收到WHA邀請函 美國務院挺有意義參與 05:272022/04/15 國際 快篩試劑國家隊 即起成軍 04:102022/04/15 財經要聞 本土疫情大爆發 如何確保自己勞動權益看這裡 10:292022/04/15 生活 救護車大缺 桃機落地確診者 候機室等了8小時 08:432022/04/15 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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