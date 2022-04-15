鼻胃管對病人來說是一大折磨，除影響外觀，生活品質、生命尊嚴也大受影響。為鼓勵醫療團隊積極協助病人移除鼻胃管，響應「無管人生」，健保署3月30日共擬會議通過新增「成功移除長期留置鼻胃管並恢復經口進食」診療項目，共投入約3900萬元，每人次獎勵3000點，最快6月1日公告實施，預估每年約有1.3萬名長期留置鼻胃管病人受惠，盼助病人重拾享受美食的喜悅。

當病人罹患咽喉與上消化道疾病、剛做完重大手術或失去意識等因素，以致無法由口進食或吞嚥功能異常時，就必須裝置鼻胃管，從鼻腔插入導管，經咽喉進入食道而到達胃部，給予流質食物。放置鼻胃管往往是醫療照護的需要或考量，但難免會讓病人伴隨咳嗽反射、嘔吐等不適感。

健保署長李伯璋說，鼻胃管的放置最直接的就是影響病人外觀，除了忍受疾病折磨外還必須面對外在的心理壓力，生活品質及生命尊嚴大受影響。因此，醫師應該站在病人的角度思考，什麼處置對患者才是最好的，而要怎麼幫助這些鼻胃管病人移除管路，也是健保署這幾年來努力思考的議題。

根據健保署統計，2021年留置鼻胃管3個月以上的病人有7.9萬人。事實上，這類病人其實可在黃金恢復期透過專業復健訓練及治療後，移除鼻胃管，恢復由口進食。不過，臨上仍有部分醫護人員擔心病人嗆咳導致吸入性肺炎，寧可讓病人留置，另安養機構可能因缺乏照顧人力，灌食比餵食方便，導致病人一直仰賴管灌維生，能成功移除鼻胃管者並不多。

一旦病人長期依賴鼻胃管進食，勢必缺乏咀嚼刺激，造成口腔顎面肌力或其他生理機能衰退，如腦部及心血管功能退化，也會帶來家庭照顧者的壓力。立委劉建國、財團法人厚生基金會近年積極倡導「無管人生」，推動鼻胃管移除及吞嚥訓練等議題，皆持續對此議題表達關注。

針對吞嚥功能障礙而留置鼻胃管的病人，現行健保支付標準已給付各種評估、檢查及訓練項目。此次新增「成功移除長期留置鼻胃管並恢復經口進食」診療項目，係針對腦中風、神經、喉部疾病、頭頸部癌症及老年退化等原因，導致吞嚥功能障礙而留置鼻胃管達3個月以上者。如經醫療照護團隊提供吞嚥或口腔功能評估訓練，成功移除管路，並「恢復經口進食，且未重置鼻胃管1個月以上者」，每人獎勵3000點。

健保署表示，這次新增移除鼻胃管獎勵目的，主要考量移除長期留置鼻胃管有其相對的困難，且需仰賴跨專業的醫療團隊合作，希望透過鼓勵的方式來回饋醫事人員付出的心力，讓更多咀嚼吞嚥障礙且不得不放置鼻胃管的病人，恢復正常生活機能，重拾品嚐食物的喜悅，讓生命活得更有尊嚴。