被視為台北市長選戰最強候選人的國民黨立委蔣萬安，近期20歲到49歲青年支持度全部落後潛在對手，他今表示自己要爭取各世代、不同族群的支持，至於有人解讀青年支持度低是受到國民黨影響，他則坦言國民黨士氣較低迷，會盡力改變外界對國民黨的觀感，對外展現團結及改革決心。

蔣萬安上午赴松山霞海城隍廟和民眾互動，他受訪時指出自己要爭取的對象是各世代、不同族群的支持，過去立法院或是在地方提出的各項理念修法，就是希望照顧各個世代，提供最好幫助，讓潛能和創意有好的發展，他會持續做，過去如此、未來也是如此。

對於年輕支持度是否被國民黨拖累，蔣萬安則說，現在國民黨的士氣確實比較低迷，但也希望留在國民黨內持續盡自己最大的努力，改變外界對國民黨得觀感，這不是任何人的責任，是所有黨員大家一起努力，對外告訴大家，展現團結以及改革的決心。

至於未來會提出什麼政策挽回青年支持度。蔣萬安則說，會持續在地方上傾聽，了解大家的想法、需求和心聲，接下來有很多政策會提出來，過去在立院不管是協助新創、解決年輕人困境及勞動議題，都會繼續努力，透過修法、質詢及公聽會等具體做法，讓整個城市共好共享共榮，是他持續努力的目標。