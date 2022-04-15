上海市15日防疫記者會上，媒體問到因醫院要求憑核酸報告就醫，如何讓急診更方便，避免患者等待時間過長？對此，上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝表示，為保障市民在疫情期間就醫需求，要求各級公立醫院原則上不停診，急診、發熱門診等重點科室必須要全力保障開放，嚴格落實首診負責制與急危重症搶救制度，指出不得以等待核酸檢測結果為由推諉拒絕、延誤治療。

近期上海疫情嚴峻，在防疫與醫療資源緊繃下出現許多憾事，傳出包含經濟學家朗咸平98歲母親因在急診等待核酸檢測結果，最終來不及就醫而去世等多起案例。

據澎湃新聞引述吳乾渝說，當前疫情防控形勢嚴峻，為防止交叉感染，盡可能減少對醫院運行影響，醫療機構會要求就診患者提供核酸檢測報告。如果沒有報告或報告超過有效時間，醫療機構會儘快進行核酸檢測並實施相關醫療處置。

但如果急診患者需要立即進行緊急處置的，吳乾渝強調，醫療機構應啟動應急預案，將患者轉移至專門的隔離緩衝區域，區域內配備有搶救治療的設備設施藥品，需要急診手術的就在專用手術室立即進行救治。整個過程中，不得以等待核酸檢測結果為由推諉拒絕、延誤治療。

另為加快核酸檢測速度，吳乾渝表示已要求醫療機構在疫情期間實驗室24小時運行，增派人手、增加排班，減少患者等待時間。但他也說核酸檢測一般要經過取樣、一系列預處理、核酸提取、上機檢測等多個步驟，需要一定時間，也請患者理解，會不斷改進和完善工作流程，盡力為患者就醫提供便利。