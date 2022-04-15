大陸副省級城市人事變動，最年輕書記市長出爐。濟南市委書記劉強是目前最年輕副省級市委書記。（濟南日報）

中國新聞網15日報導，大陸近期多個副省級城市出現人事調整，一些城市完成黨委班子換屆，一些城市選出新任市長。此番調整之後，履新上任的副省級城市領導幹部頗受關注。 青島、濟南兩市黨代會11日、12日閉幕後，兩地新一屆市委領導班子選舉產生。

在濟南，中共濟南市第十二屆委員會第一次全體會議選舉出新一屆市委常委班子，其中，劉強當選為市委書記。在青島，中共青島市第十三屆委員會第一次全體會議選舉了新一屆市委常委班子，其中，陸治原當選為市委書記。

值得一提的是，濟南市委書記劉強(1971年3月出生)是目前15個副省級城市中，最年輕的市委書記。

劉強是寧夏海原人，年輕時在中國農業大學求學。中國科學院大學經濟與管理學院管理科學與工程專業畢業，在職研究生學歷，管理學博士。

調赴山東任職之前，劉強長期在金融系統任職。2018年，47歲劉強調任山東省副省長，離開金融系統到地方黨政部門任職。2020年，他任山東省委常委、祕書長，今年3月劉強出任濟南市委書記，劉強也是目前在山東省委常委班子中，是最年輕的一位。

目前，副省級城市中的「70後」市委書記還有：1970年1月出生的杭州市委書記劉捷，1970年11月出生的廈門市委書記崔永輝。

副省級城市寧波最近也有人事消息，寧波市十六屆人大一次會議，12日第三次全體會議上，湯飛帆當選寧波市市長。

湯飛帆是杭州人，1972年3月出生，曾長期在浙江省交通廳工作，後在衢州市工作。今年2月，湯飛帆從衢州市委書記任上調赴寧波，出任寧波市委副書記，副市長、代市長。

湯飛帆曾因直播帶貨受到媒體聚焦。2020年2月，衢州椪柑的銷售旺季遇上了新冠肺炎疫情，時任衢州市長湯飛帆走進柯城區鄉村振興綜合體(村播基地)客串網路主播，通過網路平台，向網友推介衢州柑橘，為廣大果農站台。

直播中，聽到網友線上詢問柑橘口感，湯飛帆摘下口罩，替網友品嘗。當時報導稱，不到20分鐘直播時間，吸引了眾多網友關注，人氣持續爆棚，最高達53.26萬人次。至當晚10時30分，2萬單10萬公斤柑橘售罄，主辦方又臨時追加了1萬單。

今次履新寧波市長，湯飛帆成為目前最年輕的副省級城市市長。目前，副省級城市中的「70後」市長有3位，另外兩位是出生於1971年2月的大連市長陳紹旺，以及出生於1971年7月的深圳市長覃偉中。

在副省級城市南京，南京市第十六屆人大五次會議10日選舉夏心旻為南京市市長。

1965年5月出生的夏心旻是鹽城人，江蘇本地成長起來的幹部。夏心旻曾長期在淮安工作，2006年12月，夏心旻從淮安市楚州區委書記任上調任江蘇省統計局副局長，後任局長，2016年2月，夏心旻調任省政府副祕書長(正廳級)，2018年他調到揚州工作，歷任市委副書記、代市長、市長、市委書記。

兩年前，2020年3月21日，時任揚州市委書記的夏心旻到揚州瘦西湖景區，變身「導遊」推動旅遊業復甦。據報導，當時，為了推介揚州，夏心旻當場還吟誦了幾首經典傳唱的揚州古詩詞。

去年6月，夏心旻調到省會南京工作，出任市委副書記、副市長、代市長、市江北新區管委會主任（兼）。

今次當選市長後，夏心旻在表態講話中稱，今天的南京已經站在新的發展起點上，正向著全面建設人民滿意的社會主義現代化典範城市目標闊步前行。在這樣一個重要時刻擔任南京市人民政府市長，深感使命在肩、責重千鈞。